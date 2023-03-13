У Сербії заговорили про запровадження санкцій проти росії

Раде Башта

Міністр економіки Сербії Раде Башта закликав уряд країни ввести санкції проти росії. Він наголосив, що країна "платить велику ціну" за невиконання санкцій проти рф.

Про це Раде Башта написав у своєму Instagram.

Заява сербського міністра

Башта наголосив, що на президента Сербії Александра Вучича чиниться сильний тиск через відмову від запровадження антиросійських санкцій.

"Наша країна вже платить величезну ціну за невиконання санкцій проти Росії, і це стає нестерпним. Я, як міністр економіки, дивлюся, який тиск чиниться на президента Сербії Александра Вучича, а ми мовчимо, я не можу цього прийняти", — написав він.

Міністр виступив за введення санкцій проти рф, наголосивши, що це відповідає національним інтересам Сербії.

"Я за введення санкцій проти росії, я підтримую президента Вучича в захисті державних і національних інтересів і абсолютно впевнений у ньому. Ось чому я прошу уряд Сербії і всіх міністрів висловитися з цього питання", — додав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Сербія готується остаточно відвернутися від співпраці з росією. Критика опонентів на світовий тиск змушують Вучича перейти на бік Заходу.

Також в ISW заявили, що російська влада висловила стурбованість тим, що втрачає свій вплив на Сербію. Причиною зміни ставлення Сербії до росії, імовірно, стала історія із вербуванням громадян Сербії "вагнерівцями".