В Сербии заговорили о введении санкций против россии

Раде Башня

Министр экономики Сербии Раде Башта призвал правительство страны ввести санкции против россии. Он подчеркнул, что страна "платит большую цену" за невыполнение санкций против россии.

Об этом Раде Башта написал в своем Instagram.

Заявление сербского министра

Башня подчеркнул, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается сильное давление из-за отказа от введения антироссийских санкций.

"Наша страна уже платит огромную цену за невыполнение санкций против россии, и это становится невыносимым. Я как министр экономики смотрю, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы молчим, я не могу этого принять", — написал он.

Министр выступил за введение санкций против россии, подчеркнув, что это отвечает национальным интересам Сербии.

"Я за введение санкций против россии, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и абсолютно уверен в нем. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", — добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Сербия готовится окончательно отвлечься от сотрудничества с Россией. Критика оппонентов на мировое давление вынуждают Вучича перейти на сторону Запада.

Также в ISW заявили, что российские власти выразили обеспокоенность тем, что теряют свое влияние на Сербию. Причиной изменения отношения Сербии к россии, предположительно, стала история с вербовкой граждан Сербии "вагнеровцами".