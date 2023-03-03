Кремль стурбований втратою важелів впливу на Сербію, — ISW
Російська влада висловила стурбованість тим, що втрачає свій вплив на Сербію. Причиною зміни ставлення Сербії до росії, імовірно, стала історія із вербуванням громадян Сербії "вагнерівцями".
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Росія стурбована втратою Сербії
Російське керівництво стурбоване тим, що втрачає вплив на Сербію, яку довгий час намагалося інтегрувати у свою сферу впливу.
Причиною стурбованості, яку висловила речниця МЗС російської федерації Марія Захарова, стали повідомлення про те, що Сербія передала Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню.
Що відштовхнуло Сербію від рф
ISW вважає, що, імовірно, переглянути свої тісні взаємини з росією президента Сербії Александара Вучича змусила історія із вербуванням громадян цієї країни на війну ПВК "Вагнер".
До речі, власник "Вагнера" Євген Пригожин відповів на скарги Вучича про можливе вербування сербів, заявивши, що це "марна істерика".
Нагадаємо, видання Politico повідомило днями, що Сербія готується остаточно відвернутися від співпраці з росією. Критика опонентів на світовий тиск змушують Вучича перейти на бік Заходу.
Фото: Pixabay