Вучич роздумує, чи співпрацювати з рф, або ж далі йти у ЄС, — Politico

Членство в ЄС чи співпраця з рф: Politico розповіло про "складний вибір" Сербії
Сербія готується остаточно відвернутися від співпраці з росією. Критика опонентів на світовий тиск змушують Вучича перейти на бік Заходу.
Про це пише видання Politico.
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Як росія втрачає "союзників"
Сербія на чолі з президентом Олександром Вучичем з початку вторгнення росії в Україну не займала чіткої позиції, однак виступала проти санкцій у відношення до кремля.
Офіційний Белград намагався й далі йти у ЄС, однак не поділяв позицію союзу щодо росії та засудження агресії кремля. Однак жорстка критика опонентів та міжнародний тиск зіграли свою роль.
"Ви отримаєте від мене одну пропозицію: Сербія залишиться на своєму шляху в ЄС. Гаразд, робіть висновки. Але я думаю, ви мене розумієте. Без сумніву, в майбутньому нам доведеться зробити кілька важких виборів", — прокоментував Вучич подальший шлях країни.
Politico зазначає, що за свою кар'єру Вучич вже зробив кілька "великих розворотів", що робить розрив з москвою цілком реальним сценарієм.
Нагадаємо, до роковин вторгнення активісти принесли до посольства рф у Сербії "торт смерті".