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Членство в ЄС чи співпраця з рф: Politico розповіло про "складний вибір" Сербії

1 березня 2023 17:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Вучич роздумує, чи співпрацювати з рф, або ж далі йти у ЄС, — Politico
Влада Сербії близька, аби перейти на бік Заходу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сербія готується остаточно відвернутися від співпраці з росією. Критика опонентів на світовий тиск змушують Вучича перейти на бік Заходу.

Про це пише видання Politico.

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Сербія на чолі з президентом Олександром Вучичем з початку вторгнення росії в Україну не займала чіткої позиції, однак виступала проти санкцій у відношення до кремля.

Офіційний Белград намагався й далі йти у ЄС, однак не поділяв позицію союзу щодо росії та засудження агресії кремля. Однак жорстка критика опонентів та міжнародний тиск зіграли свою роль.

"Ви отримаєте від мене одну пропозицію: Сербія залишиться на своєму шляху в ЄС. Гаразд, робіть висновки. Але я думаю, ви мене розумієте. Без сумніву, в майбутньому нам доведеться зробити кілька важких виборів", — прокоментував Вучич подальший шлях країни.

Politico зазначає, що за свою кар'єру Вучич вже зробив кілька "великих розворотів", що робить розрив з москвою цілком реальним сценарієм.

Нагадаємо, до роковин вторгнення активісти принесли до посольства рф у Сербії "торт смерті".

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