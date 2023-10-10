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Зеленський зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом

10 жовтня 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом
Володимир Зеленський з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомив глава держави у своїх соцмережах.

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Наразі Президенти проходять всі офіційні заходи для початку зустрічі. 

Що відомо про візит 

Як відомо, сьогодні, 10 жовтня, Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни РФ прибув з офіційним візитом до Румунії. 

За його словами, це візит до добрих сусідів, які підтримали країну у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає.

Нагадаємо, Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що імпорт українського та молдовського зерна буде дозволений лише румунським фермерам. Для цього переробники повинні мати відповідну ліцензію, видану державою.

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