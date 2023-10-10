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В Румынии отменили речь Зеленского из-за "пророссийских взглядов" в парламенте, — СМИ

10 октября 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Румынии отменили речь Зеленского из-за "пророссийских взглядов" в парламенте, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии. Его речь, вероятно, была отменена из-за депутатов, имеющих пророссийские взгляды.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Румынии.

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Причины такого решения

Как известно, выступление Зеленского в парламенте планировалось в 17:00, однако в пресс-службе Палаты депутатов заявили, что "совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено". Тогда они не объяснили, почему приняли решение.

По словам журналистов, это решение, вероятно, было принято из-за вероятных попыток отменить речь со стороны депутатов, имеющих "пророссийские симпатии".

Пророссийские взгляды

В свою очередь на сайте G4Media отмечают, что недавно пророссийский сенатор Диана Шошоаке в румынском парламенте заявляла об угрозах из-за предстоящего выступления украинского лидера.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", — подчеркнула она.

Также во вторник она пришла в парламент страны с картой Румынии и назвала Зеленского "нацистом", который не должен приезжать в Румынию. Когда журналисты спросили ее, кого она поддерживает в российско-украинской войне, но она проигнорировала этот вопрос.

Кроме того, Президент Украины вечером должен встретиться с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Отметим, что сегодня, 10 октября, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест.

Там он встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Пашиняном. Лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.

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