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У росії Віктор Медведчук поповнив свій бізнес двома мережами АЗС: розслідування журналістів

21 березня 2023 23:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Віктор Медведчук
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський нафтовий бізнес Віктора Медведчука поповнився двома мережами АЗС на території Липецької, Тюменської та Курганської областей у вересні 2022 року.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схеми".

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Як зазначається у матеріалі, менеджмент компаній, залучених у переробці та експорті нафтопродуктів з російського заводу родини Медведчука у 2020 році, взяв під контроль дві мережі АЗС у Росії — "ЛТК" та "Новий потік".

Внаслідок цього 33 російські заправки, включаючи ТОВ "Трейдпроект", перейшли під контроль менеджменту Медведчука на початку вересня 2022 року. Крім того, АТ "ГК Маркет", материнська компанія, яка володіє мережею заправок, також є власником компанії "АТІ", яка надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизеля, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів.

Журналісти звернулися до прессекретаря Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововідкритого бізнесу, проте поки що не отримали відповіді. Представники компаній, які перейшли під контроль управління Медведчука, також відмовилися від коментарів. Розслідування зазначає, що компанія "АТІ" стверджує, що має доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії.

Нагадаємо, що колишній нардеп Віктор Медведчук з’явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні минулого року.

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