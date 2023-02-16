Медведчук заявил, что на постоянной основе живет в москве

Бывший нардеп Виктор Медведчук

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук на постоянной основе проживает в москве. Жить в столице рф он начал после того, как его обменяли во время очередного обмена пленными между Украиной и россией.

Об этом пишет прокремлевское издание ТАСС.

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"Я раньше приезжал в москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в москве", — сказал Медведчук.

Политик подчеркнул, что он "оказался вне территории Украины вынужденно, поскольку украинские власти передали его россии в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами".

Напомним, в россии снова вспомнили о беглом президенте Викторе Януковиче и бывшем премьере Николае Азарове. В частности, там предлагают беглецам создать вместе с одиозным экс-нардепом Виктором Медведчуком украинское "правительство в изгнании".

Также мы писали, что СБУ и Офис генпрокурора попросили народных депутатов изменить законодательство для обмена Виктора Медведчука. Именно обмен Медведчука на героев "Азовстали" прошел по новым правилам.