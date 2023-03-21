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В рф Виктор Медведчук пополнил свой бизнес двумя сетями АЗС: расследование журналистов

21 марта 2023 23:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Виктор Медведчук
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский нефтяной бизнес Виктора Медведчука пополнился двумя сетями АЗС на территории Липецкой, Тюменской и Курганской областей в сентябре 2022 года. 

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы".

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Как отмечается в материале, менеджмент компаний, задействованных в переработке и экспорте нефтепродуктов с российского завода семьи Медведчука в 2020 году, взял под контроль две сети АЗС в России - "ЛТК" и "Новый поток". 

В результате этого 33 российские заправки, включая ООО "Трейдпроект", перешли под контроль менеджмента Медведчука в начале сентября 2022 года. Кроме того, АО "ГК Маркет", материнская компания, которая владеет сетью заправок, также является владельцем компании "АТИ", которая предоставляет брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

Журналисты обратились к пресс-секретарю Виктора Медведчука с просьбой предоставить комментарий относительно вновь выявленного бизнеса, однако пока не получили ответа. Представители компаний, которые перешли под контроль менеджмента Медведчука, также отказались от комментариев. Расследование отмечает, что компания "АТИ" утверждает, что имеет доступ ко всем товарно-сырьевым биржам россии.

Напомним, что бывший нардеп Виктор Медведчук появился в эфире российского телевидения. Экс-нардеп, попавший в россию в рамках обмена пленными, рассказал пропагандистам о своем задержании СБУ в апреле прошлого года.

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