Медведчук "всплыл" на росТВ с рассказами о своем задержании СБУ
Бывший нардеп Виктор Медведчук появился в эфире российского телевидения. Экс-нардеп, попавший в россию в рамках обмена пленными, рассказал пропагандистам о своем задержании СБУ в апреле прошлого года.
Об этом Медведчук рассказал пропагандистке Екатерине Стриженовой в эфире российского "Первого канала".
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По словам Медведчука, он был задержан в 18 часов 12 апреля. Также Медведчук рассказал, где было сделано его знаменитое фото в военной форме и в наручниках.
"Это кабинет начальника департамента контрразведки. Меня привезли в каком-то колпаке, потому и прическа такая. Когда его сняли — передо мной стоял Баканов (Иван Баканов, на тот момент — начальник СБУ. — Ред.). До этого я был в мешке на цементном полу", — жалуется Медведчук.
По его словам, физическое насилие к нему не применяли, "но все остальное было". Медведчук утверждает, что несколько недель он провел в наручниках, которые не снимали ни днем, ни ночью.
Напомним, недавно бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что на постоянной основе проживает в москве. Жить в столице россии он начал после того, как его обменяли во время очередного обмена пленными между Украиной и россией.
Ранее турецкие СМИ обнародовали подробности обмена Медведчука.