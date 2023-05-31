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У РФ вирішили, хто буде представляти країну на інавгурації Ердогана

31 травня 2023 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ вирішили, хто буде представляти країну на інавгурації Ердогана
Засідання в російській Думі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін буде представляти РФ на церемонії інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Дата заходу буде відома після того, як ЦВК оголосить остаточні результати другого туру виборів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Володін представить Росію 

Помічник президента РФ Юрій Ушаков відповів на запитання журналіста, чи відомо, хто представлятиме країну на церемонії.

"Так, В'ячеслав Вікторович Володін", — сказав Ушаков.

ЗМІ пишуть, що інавгурація Ердогана може відбутися вже 3 червня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу з Туреччини, Реджепа Таїпа Ердогана з тим, що той знову обраний на пост президента країни.

Також ми писали, що у неділю, 28 травня, у Туреччині проходив другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та засобами голосування.

Додамо, Реджеп Таїп Ердоган після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.

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