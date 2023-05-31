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В РФ решили, кто будет представлять страну на инаугурации Эрдогана

31 мая 2023 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ решили, кто будет представлять страну на инаугурации Эрдогана
Заседание в российской Думе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин будет представлять РФ на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Дата мероприятия будет известна после того, как ЦИК объявит окончательные результаты второго тура выборов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста, известно ли, кто будет представлять страну на церемонии.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", — сказал Ушаков.

СМИ пишут, что инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего коллегу из Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана с тем, что тот снова выбран на пост президента страны.

Также мы писали, что в воскресенье, 28 мая, в Турции проходил второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарными нарядами и средствами голосования.

Добавим, Реджеп Тайип Эрдоган после объявления результатов второго тура в Турции и победы заявил, что "демократия является победителем", и призвал объединиться вокруг национальных целей и грез.

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