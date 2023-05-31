Путін ледь не потрапив під атаку безпілотників

Президент РФ Володимир Путін. Фото: google.com

Президент Росії Володимир Путін ледь не зазнав атаки дронами в резиденції "Ново-Огарево", яка знаходиться в Підмосковʼї. Російська влада назвала це замахом на Президента РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Путіна намагалися вбити?

Зазначається, що дрони ледь не вдарили по другій столичній резиденції російського президента якраз у той момент, коли Путін перебував усередині.

РосЗМІ повідомляють, що під час нальоту безпілотників на столицю у вівторок, 30 травня, Путін з дуже великою ймовірністю був у "Ново-Огарьово". Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу.

Про те, що Путін був змушений прокинутися раніше, ніж звичайно, повідомив і його прес-секретар Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Путін "отримував у прямому режимі інформацію" по лінії Міністерства оборони, мера Москви, губернатора Підмосков'я та МНС. Чи ночував президент у Ново-Огарьові чи іншому місці, Пєсков не уточнив.

"До можливої атаки на резиденції президента російська влада почала готуватися ще взимку, коли українці вдарили по військових аеродромах Енгельс і Дягілєво в Саратовській та Рязанській областях", — заявили в росЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, Інститут вивчення війни повідомив, що влада РФ визначилась звідки прилетіли безпілотники по їх столиці. Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на Москву. Президент Росії Володимир Путін заявив, що українські сили здійснили наліт БпЛА через те, що "за два-три дні" до цього окупанти завдали удари по штабу військової розвідки України.