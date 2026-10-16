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Главная Политика В Раде появилось постановление об отмене новых правил бронирования

В Раде появилось постановление об отмене новых правил бронирования

Ua ru
16 октября 2026 11:22
Новые правила бронирования хотят отменить: что предлагают в Раде Верховная Рада Украины
Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о пересмотре решения правительства об изменениях в системе бронирования военнообязанных работников. В документе предлагается отменить решение Кабинета министров от 13 октября и провести консультации с представителями бизнеса. Инициативу поддержали 63 народных депутата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карту проекта и пост народного депутата Ярослава Железняка.

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Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Правительственное решение о бронировании хотят отменить: постановление подписали 63 народных депутата

Основная цель документа: отменить решение Кабмина от 13 октября о новых правилах бронирования.

Авторы постановления также предлагают пересмотреть целесообразность создания Координационного центра по вопросам бронирования. Если его все же создадут, в состав органа должны войти представители бизнес-ассоциаций, а его полномочия предлагают ограничить консультативно-совещательными функциями без права принимать обязательные для предприятий решения.

По состоянию на 11:00 текст законопроекта и сопроводительные документы отсутствуют на сайте парламента.

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13 октября Кабинет министров одобрил изменения в организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Инициатива вызвала критику со стороны представителей бизнеса и народных депутатов, которые предупреждают о возможных рисках для предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики и критической инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, 15 октября Верховная Рада приняла закон, отменяющий льготу по уплате НДС для коммерческих посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро. После вступления новых правил в силу на такие покупки будет распространяться НДС в размере 20%, а начислять и уплачивать его должны электронные платформы или их посредники. Ввести изменения планируется с 1 июля 2027 года, при этом для некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро предусмотрено сохранение льготы.

Также 14 октября Верховная Рада приняла в целом закон об оценке имущества, который предусматривает обновление правил определения стоимости активов в соответствии с европейскими и международными стандартами. Документ предусматривает цифровизацию процедур, создание единой профессиональной организации оценщиков, обновление требований к их квалификации и механизмы досудебного урегулирования споров. Также предусмотрено ужесточение ответственности специалистов, возможность для банков оценивать имущество для собственных нужд и открытие украинского рынка для иностранных оценщиков.

Кабинет министров Верховная Рада мобилизация бронирование парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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