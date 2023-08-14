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У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення члена ЦВК, який перебуває в Маямі

14 серпня 2023 22:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення члена ЦВК, який перебуває в Маямі
Член ЦВК Юрій Буглак. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На сайті Верховної Ради з'явився проєкт постанови про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Він живе у передмісті Маямі та отримує заробітну плату. 

Про це йдеться на сайті ВРУ.

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Звільнення Буглака

Проєкт постанови про дострокове припинення повноважень зареєстрували сьогодні, 14 серпня, депутати з "Європейської солідарності".

У фракції розповіли, що інформація журналістів щодо колишнього депутата від "Блоку Петра Порошенка" Буглака є приводом для кадрового рішення принаймні з позиції моралі та етики. 

Народний депутат Ярослав Железняк не впевнений, що члена ЦВК процедурно можливо звільнити постановою від депутатів.

Згідно із Законом України "Про Центральну виборчу комісію", подання про звільнення члена ЦВК вноситься головою комісії Президенту України. Після цього глава держава упродовж 30 днів вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення.

Нагадаємо, директор скандального Київзеленбуду Олексій Король йде з посади. У прощальному зверненні посадовець подякував за співпрацю багатотисячному колективу.

Також ми писали, що наприкінці липня Верховна Рада України схвалила відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. При цьому питання призначення нового міністра поки не стоїть.

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