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Верховна Рада схвалила відставку Ткаченка

27 липня 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Верховна Рада схвалила відставку Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: Олександр Ткаченко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада України схвалила відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. При цьому питання призначення нового міністра поки не стоїть.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, із 323 депутатів, які брали участь у голосуванні, 321 висловили підтримку цьому рішенню, а лише двоє були проти. Водночас він уточнив, що обговорення кандидатури наступного міністра найближчими днями не планується.

Що передувало

Олександр Ткаченко звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля з проханням про відставку, вказуючи на недооцінку культури у період війни. На його думку, інвестиції в культурний розвиток в умовах воєнних дій є настільки ж критичними, як і в сучасні військові технології. Того ж вечора президент України, Володимир Зеленський, запропонував Шмигалю подумати про можливих кандидатів на заміну Ткаченка.

Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька вважає, що історія зі звільненням міністра культури Олександра Ткаченка — це цілеспрямована безпідставна атака. За її словами, це "вигідно попередникам чинної влади".

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