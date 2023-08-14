В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении члена ЦИК, находящегося в Майами

Член ЦИК Юрий Буглак. Фото: УНИАН

На сайте Верховной Рады появился проект постановления об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Он живет в пригороде Майами и получает заработную плату.

Об этом говорится на сайте ВРУ.

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Увольнение Буглака

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий зарегистрировали сегодня, 14 августа, депутаты "Европейской солидарности".

Во фракции рассказали, что информация журналистов о бывшем депутате от "Блока Петра Порошенко" Буглаке является поводом для кадрового решения по крайней мере с позиции морали и этики.

Народный депутат Ярослав Железняк не уверен, что члена ЦИК процедурно возможно уволить постановлением от депутатов.

Согласно Закону Украины "О Центральной избирательной комиссии", представление об увольнении члена ЦИК вносится председателем комиссии Президенту Украины. После этого глава государства в течение 30 дней вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем увольнения.

Напомним, директор скандального Киевзеленстроя Алексей Король уходит с должности. В прощальном обращении чиновник поблагодарил за сотрудничество многотысячный коллектив.

Также мы писали, что в конце июля Верховная Рада Украины одобрила отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. При этом вопрос назначения нового министра пока не стоит.