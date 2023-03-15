У Польщі назріває скандал щодо Івана Павла II: він нібито встав на захист священників-педофілів

Іван Павло ІІ

Найголовніше тема в польській політиці напередодні парламентських виборів цієї осені — спадщина Івана Павла ІІ. Канонізований понтифік помер ще у 2005 році. Його почали активно обговорювати після виходу в ефір американського телеканалу TVN документального фільму, в якому стверджується, що коли Іван Павло ІІ був кардиналом, то він захищав священників, яких звинувачували у педофілії.

Про це повідомляє Politico.

Деталі

Це спричинило колективний розкол у лавах правлячої націоналістичної партії "Право і справедливість" (ПіС), яка тісно пов'язана з потужною Римо-католицькою церквою.

Посла США Марка Бжезінського навіть попросили з’явитися до МЗС.

У заяві міністерства сказано, що воно "визнає, що потенційний результат цієї діяльності відповідає цілям гібридної війни, спрямованої на те, щоб викликати розкол і напруженість у польському суспільстві".

ПіС також проштовхнула парламентську резолюцію "на захист доброго імені Папи Івана Павла ІІ".

"Парламент рішуче засуджує ганебну кампанію, яку проводять засоби масової інформації проти Великого Папи Івана Павла ІІ, найбільшого поляка в історії", — йдеться в резолюції.

Уряд та афілійовані з ним ЗМІ розпочали широкомасштабну кампанію, присвячену Івану Павлу ІІ.

Доцент Університету соціальних і гуманітарних наук у Варшаві Бен Стенлі вважає, що це все політична гра. За його словами ПіС знайшла те, що, як вона сподівається, стане електоральним ракетним паливом напередодні виборів.

"Захист Івана Павла ІІ дає "ПіС" можливість показати, що партія, як вони стверджують, на правильному боці суперечки, яка протиставляє автентичні польські цінності чомусь неавтентичному і підозрілому", — наголосив Стенлі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на вихідних звинуватив опозицію в тому, що вона "соромиться найважливішого співвітчизника в історії республіки".

Партія вже має досвід знаходження проблемних питань напередодні виборів.

"Попре те, що Польща секуляризується, з постійним зменшенням кількості нових священників, зменшенням кількості людей, які відвідують недільні меси, і великою кількістю учнів, які відмовляються від релігійної освіти, країна все ще залишається однією з найбільш католицьких в Європі. Церква все ще має значний вплив серед людей похилого віку та мешканців малих міст і сіл — електоральних опорних пунктів "ПіС", — пише видання.

Покійному Івану Павлу ІІ часто приписують сприяння падінню комунізму в Центральній та Східній Європі. Його паломництва на Батьківщину вважалися ключовим фактором у виникненні профспілки "Солідарність" у 1980 році. Він залишається шанованою постаттю по всій країні.

Громадянська платформа, найбільша опозиційна партія Польщі, не брала участі в голосуванні щодо резолюції про захист Папи Римського. Партія звинуватила "ПіС" у політичній грі з цим питанням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що незабаром його уряд покаже документи про вплив росії на євродепутатів. За його словами в корупції були сліди рф.