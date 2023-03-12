Невдовзі Польща оприлюднить документи про російський вплив на євродепутатів, — Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що незабаром його уряд покаже документи про вплив росії на євродепутатів. За його словами в корупції були сліди рф.
Про це Моравецький сказав в інтерв'ю порталу i.pl.
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Деталі
У грудні минулого року громадську думку в Європейському Союзі сколихнув корупційний скандал у Європарламенті. Такі країни, як Катар та Марокко, намагалися скористатися корупцією, щоб вплинути на економічні та політичні рішення ЄП. Вони давали хабарі людям, що займають важливі посади в Європарламенті.
Колишній депутат Європарламенту, італієць П'єр Антоніо Панцері, є одним з ключових фігурантів справи про корупцію. Він погодився на співпрацю з бельгійським правосуддям у розслідуванні в обмін на пом'якшення вироку.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що глава МВС покаже документи, що пов'язані зі справою. За його словами, там є російські сліди.
"Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були і російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", — повідомив Моравецький.
Він зазначив, що ця інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі". За слова Моравецького, дуже багато людей несвідомо купуються на російську пропаганду, як у випадку з питанням про сенс захисту кордону.
"Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти і політичні активісти, які цього не розуміють", — додав Моравецький.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що потрібно створити новий та прискорений процес вступу України до ЄС. Він зазначив, що в Європі все повинно змінитися.