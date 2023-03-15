В Польше назревает скандал вокруг Иоанна Павла II: он якобы встал на защиту священников-педофилов

Иоанн Павел II

Самая главная тема в польской политике накануне парламентских выборов этой осенью — наследие Иоанна Павла ІІ. Канонизированный понтифик умер еще в 2005 году. Его начали активно обсуждать после выхода в эфир американского телеканала TVN документального фильма, в котором утверждается, что когда Иоанн Павел II был кардиналом, он защищал священников, которых обвиняли в педофилии.

Об этом сообщает Politico.

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Это привело к коллективному расколу в рядах правящей националистической партии "Право и справедливость" (ПиС), которая тесно связана с мощной Римско-католической церковью.

Посла США Марка Бжезинского даже попросили явиться в МИД.

В заявлении министерства говорится, что оно "признает, что потенциальный результат этой деятельности отвечает целям гибридной войны, направленной на то, чтобы вызвать раскол и напряженность в польском обществе".

ПиС также протолкнула парламентскую резолюцию "в защиту доброго имени Папы Иоанна Павла II".

"Парламент решительно осуждает позорную кампанию, которую проводят средства массовой информации против Великого Папы Иоанна Павла II, крупнейшего поляка в истории", — говорится в резолюции.

Правительство и аффилированные с ним СМИ начали широкомасштабную кампанию, посвященную Иоанну Павлу ІІ.

Доцент Университета социальных и гуманитарных наук в Варшаве Бен Стэнли считает, что это политическая игра. По его словам, ПиС нашла то, что, как она надеется, станет электоральным ракетным топливом накануне выборов.

"Защита Иоанна Павла II дает "ПиС" возможность показать, что партия, как они утверждают, на правильной стороне спора, противопоставляющей аутентичные польские ценности почему-то неаутентичному и подозрительному", — подчеркнул Стэнли.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на выходных обвинил оппозицию в том, что она "стесняется важнейшего соотечественника в истории республики".

У партии уже есть опыт нахождения проблемных вопросов накануне выборов.

"Несмотря на то, что Польша секуляризируется, с постоянным уменьшением количества новых священников, уменьшением количества людей, посещающих воскресные мессы, и большим количеством учеников, которые отказываются от религиозного образования, страна все еще остается одной из самых католических в Европе. Церковь все еще имеет значительное влияние среди пожилых людей и жителей малых городов и сел — электоральных опорных пунктов "ПиС", — пишет издание.

Покойному Иоанну Павлу II часто приписывают содействие падению коммунизма в Центральной и Восточной Европе. Его паломничества на Родину считались ключевым фактором в возникновении профсоюза "Солидарность" в 1980 году. Он остается уважаемой фигурой по всей стране.

Гражданская платформа, крупнейшая оппозиционная партия Польши, не участвовала в голосовании по резолюции о защите Папы Римского. Партия обвинила "ПиС" в политической игре по этому вопросу.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в скором времени его правительство покажет документы о влиянии россии на евродепутатов. По его словам, в коррупции были следы россии.