Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В Польше назревает скандал вокруг Иоанна Павла II: он якобы встал на защиту священников-педофилов arrow

В Польше назревает скандал вокруг Иоанна Павла II: он якобы встал на защиту священников-педофилов

15 марта 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иоанн Павел II
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самая главная тема в польской политике накануне парламентских выборов этой осенью — наследие Иоанна Павла ІІ. Канонизированный понтифик умер еще в 2005 году. Его начали активно обсуждать после выхода в эфир американского телеканала TVN документального фильма, в котором утверждается, что когда Иоанн Павел II был кардиналом, он защищал священников, которых обвиняли в педофилии.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Подробности

Это привело к коллективному расколу в рядах правящей националистической партии "Право и справедливость" (ПиС), которая тесно связана с мощной Римско-католической церковью.

Посла США Марка Бжезинского даже попросили явиться в МИД.

В заявлении министерства говорится, что оно "признает, что потенциальный результат этой деятельности отвечает целям гибридной войны, направленной на то, чтобы вызвать раскол и напряженность в польском обществе".

ПиС также протолкнула парламентскую резолюцию "в защиту доброго имени Папы Иоанна Павла II".

"Парламент решительно осуждает позорную кампанию, которую проводят средства массовой информации против Великого Папы Иоанна Павла II, крупнейшего поляка в истории", — говорится в резолюции.

Правительство и аффилированные с ним СМИ начали широкомасштабную кампанию, посвященную Иоанну Павлу ІІ.

Доцент Университета социальных и гуманитарных наук в Варшаве Бен Стэнли считает, что это политическая игра. По его словам, ПиС нашла то, что, как она надеется, станет электоральным ракетным топливом накануне выборов.

"Защита Иоанна Павла II дает "ПиС" возможность показать, что партия, как они утверждают, на правильной стороне спора, противопоставляющей аутентичные польские ценности почему-то неаутентичному и подозрительному", — подчеркнул Стэнли.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на выходных обвинил оппозицию в том, что она "стесняется важнейшего соотечественника в истории республики".

У партии уже есть опыт нахождения проблемных вопросов накануне выборов.

"Несмотря на то, что Польша секуляризируется, с постоянным уменьшением количества новых священников, уменьшением количества людей, посещающих воскресные мессы, и большим количеством учеников, которые отказываются от религиозного образования, страна все еще остается одной из самых католических в Европе. Церковь все еще имеет значительное влияние среди пожилых людей и жителей малых городов и сел — электоральных опорных пунктов "ПиС", — пишет издание.

Покойному Иоанну Павлу II часто приписывают содействие падению коммунизма в Центральной и Восточной Европе. Его паломничества на Родину считались ключевым фактором в возникновении профсоюза "Солидарность" в 1980 году. Он остается уважаемой фигурой по всей стране.

Гражданская платформа, крупнейшая оппозиционная партия Польши, не участвовала в голосовании по резолюции о защите Папы Римского. Партия обвинила "ПиС" в политической игре по этому вопросу.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в скором времени его правительство покажет документы о влиянии россии на евродепутатов. По его словам, в коррупции были следы россии.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:06 В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю

16:00 Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

15:59 В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

Новина з фото

15:56 Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

15:50 В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:43 Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова

15:31 Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование

15:28 Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль

15:28 Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з відео

14:20 Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Новина з відео

14:06 Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

Новина з відео

13:52 Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

Новина з відео

13:12 Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Новина з відео

11:52 Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

Актуальное по теме

None 15 Март 16:05

В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю

None 15 Март 15:45

Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

None 15 Март 15:58

В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

None 15 Март 15:56

Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB