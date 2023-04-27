У партії Ердогана прокоментували стан президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters/Presidential Press Office

Президент Туреччини Реджеп Ердоган продовжує виконувати свої обов’язки. Усі передвиборчі заходи за участі чинного президента продовжаться після невеликої перерви.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

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Стан Ердогана

Заступник голови Партії справедливості та розвитку та речник партії Омер Челік прокоментував інцидент, який стався із президентом Туреччини, представником цієї партії, Реджепом Таїпом Ердоганом у прямому ефірі одного із турецьких телеканалів.

Челік зазначив, що Ердоган виконує свої президентські обов’язки.

Щодо графіку заходів президента, то речник президентської партії наголосив — вони будуть продовжені після невеликої перерви.

Обвинувачення на адресу ЗМІ

Разом з тим, заступник голови Партії справедливості та розвитку звинуватив іноземну пресу у нагнітанні ситуації.

У деякі ЗМІ, зазначив Челік, "з'явилися аморальні неправдиві новини" щодо стану здоров’я Ердогана.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і перепросив, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це стало погано.

Пізніше у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у Ердогана.