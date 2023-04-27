В партии Эрдогана прокомментировали состояние президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters/Presidential Press Office

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает исполнять свои обязанности. Все предвыборные мероприятия с участием действующего президента продолжатся после небольшого перерыва.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

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Состояние Эрдогана

Заместитель председателя Партии справедливости и развития и представитель партии Омер Челик прокомментировал инцидент, который произошел с президентом Турции, представителем этой партии, Реджепом Тайипом Эрдоганом в прямом эфире одного из турецких телеканалов.

Челик отметил, что Эрдоган исполняет свои президентские обязанности.

Что касается графика мероприятий президента, то представитель президента подчеркнул — они будут продолжены после небольшого перерыва.

Обвинение в адрес СМИ

Вместе с тем заместитель председателя Партии справедливости и развития обвинил иностранную прессу в нагнетании ситуации.

В некоторые СМИ, отметил Челик, "появились безнравственные ложные новости" о состоянии здоровья Эрдогана.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.

Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.