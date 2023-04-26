Президенту Турции Реджепу Эрдогану внезапно стало плохо во время прямого эфира: что случилось
Президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого ему стало плохо.
Об этом информирует TRT World.
Эрдогану стало плохо в прямом эфире
Во вторник, 25 апреля, турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов, которые пройдут 14 мая.
Из-за плотного графика президента Турции выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.
Прямой эфир продолжился по возвращении президента. Он извинился за это и объяснил, что ему стало плохо.
"Вчера и сегодня были тяжелые дни. Поэтому я заболел желудочным гриппом", — пояснил президент Турции.
Также он добавил, что в какой-то момент подумал, не будет ли это неправильно понятно, если программа отменится. Но из-за обещания эфир продолжили.
"Я прошу прощения у вас и нашей аудитории", — сказал Реджеп Эрдоган.
После этого турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить прямой эфир.
Напомним, что 25 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.