Президенту Турции Реджепу Эрдогану внезапно стало плохо во время прямого эфира: что случилось

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Униан

Президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого ему стало плохо.

Об этом информирует TRT World.

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Во вторник, 25 апреля, турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов, которые пройдут 14 мая.

Из-за плотного графика президента Турции выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Прямой эфир продолжился по возвращении президента. Он извинился за это и объяснил, что ему стало плохо.

"Вчера и сегодня были тяжелые дни. Поэтому я заболел желудочным гриппом", — пояснил президент Турции.

Также он добавил, что в какой-то момент подумал, не будет ли это неправильно понятно, если программа отменится. Но из-за обещания эфир продолжили.

"Я прошу прощения у вас и нашей аудитории", — сказал Реджеп Эрдоган.

Президент Реджеп Эрдоган на прямом эфире Ulke TV и каналов Kanal 7 в Анкаре. Фото: TRT World

После этого турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить прямой эфир.

Напомним, что 25 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.