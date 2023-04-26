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Президенту Туреччини Реджепу Ердогану раптово стало зле під час прямого ефіру: що трапилось

26 квітня 2023 08:13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Президенту Туреччини Реджепу Ердогану раптово стало зле під час прямого ефіру: що трапилось
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перервав телеінтерв'ю в прямому ефірі. Згодом він повернувся і вибачився, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це йому стало зле.

Про це інформує TRT World.

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Ердогану стало зле в прямому ефірі

У вівторок, 25 квітня, турецький лідер виступив з трьома передвиборчими промовами напередодні парламентських і президентських виборів, які відбудуться 14 травня.

Через щільний графік Президента Туреччини виступ Ердогана на телебаченні почався на півтори години пізніше запланованого часу, а потім був перерваний під час запитання через 10 хвилин після початку шоу.

Прямий ефір продовжився після повернення президента. Він вибачився за це і пояснив, що йому стало зле.

"Вчора і сьогодні були важкі дні. Тому я захворів на шлунковий грип", — пояснив Президент Туреччини.

Також він додав, що в якийсь момент подумав, чи не буде це неправильно зрозуміло, якщо скасується програма. Але через обіцянку ефір продовжили.

"Я прошу вибачення у вас і нашої аудиторії", — сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Туреччина
Президент Реджеп Таїп Ердоган на прямому ефірі Ulke TV і каналів Kanal 7 в Анкарі. Фото: TRT World

Після цього турецький лідер відповів ще на кілька запитань, перш ніж завершити прямий ефір.

Нагадаємо, що 25 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Україні та рятувальникам Державну нагороду. Країна та ДСНС отримали її за участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусів.

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