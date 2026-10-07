Антиокупас у новому Цивільному кодексі: як захистять майно українців на ТОТ

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Telegram

У новому Цивільному кодексі України планують запровадити норму, яку називають "антиокупас". Вона має забезпечити пріоритет права власника над самим фактом володіння майном і не дозволити набувати права на нерухомість українців, які залишилася на тимчасово окупованих територіях. Окремі положення планують передбачити для майна внутрішньо переміщених осіб.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів під час зустрічі зі студентами та викладачами університетів Тернополя в межах ініціативи "Парламентський діалог", передає Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Реклама

"Антиокупас" не дасть привласнити чуже майно: що готують в Україні

За словами Стефанчука, нова норма має чітко розмежувати право власності та факт володіння майном. Тобто саме перебування речі у чиємусь користуванні не означатиме автоматичного виникнення права власності на неї.

"Ми вперше заводимо "антиокупас" в українське законодавство. І тепер, якщо ти щось утримуєш у себе, то в тебе це не право, в тебе — просто факт посідання", — заявив спікер парламенту.

Він пояснив, що за запропонованим підходом власник матиме пріоритетне право на своє майно, тоді як особа, яка фактично ним володіє, не набуватиме через це права власності.

Читайте також:

Також окрему норму планують прописати для людей, які були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Йдеться, зокрема, про майно українців, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Стефанчук зазначив, що над відповідними положеннями зараз працюють спільно з Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів та Міністерством економіки.

Мета таких змін — не допустити ситуації, за якої тривале перебування майна під контролем іншої особи або окупаційної адміністрації у майбутньому використовуватиметься для оформлення на нього права власності.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що правозахисниця Олександра Матвійчук розкритикувала процедуру ухвалення нового Цивільного кодексу України. Вона заявила, що документ такого масштабу розглядали без достатньої публічної дискусії та залучення експертів. За її словами, проєкт містить положення, які можуть впливати на свободу слова, доступ до інформації та інші права.

Також Київська міська рада звернулася до Верховної Ради із закликом доопрацювати проєкт нового Цивільного кодексу перед другим читанням. Депутати вказали на можливі суперечності у питаннях прав жінок і дітей, сімейних та земельних відносин, репродуктивних прав і комунальної власності. За відповідне звернення проголосували 66 депутатів, а також запропонували провести додаткові відкриті консультації з експертами та громадськістю.