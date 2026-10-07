Антиокупас в новом Гражданском кодексе: как будут защищать имущество украинцев на ВОТ

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Telegram

В новом Гражданском кодексе Украины планируется ввести норму, которую называют "антиокупас". Она должна обеспечить приоритет права собственника над самим фактом владения имуществом и не позволить приобретать права на недвижимость украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях. Отдельные положения планируется предусмотреть в отношении имущества внутренне перемещенных лиц.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал во время встречи со студентами и преподавателями университетов Тернополя в рамках инициативы "Парламентский диалог", передает Новини.LIVE со ссылкой на Укрінформ.

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"Антиокупас" не позволит присвоить чужое имущество: что готовят в Украине

По словам Стефанчука, новая норма должна четко разграничить право собственности и факт владения имуществом. То есть само по себе нахождение вещи в чьем-либо пользовании не будет означать автоматического возникновения права собственности на нее.

"Мы впервые вводим "антиокупас" в украинское законодательство. И теперь, если ты что-то удерживаешь у себя, то у тебя это не право, у тебя — просто факт владения", — заявил спикер парламента.

Он пояснил, что согласно предложенному подходу владелец будет иметь приоритетное право на свое имущество, тогда как лицо, фактически им владеющее, не будет приобретать из-за этого права собственности.

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Также планируется прописать отдельную норму для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Речь идет, в частности, об имуществе украинцев, оставшемся на временно оккупированных территориях.

Стефанчук отметил, что над соответствующими положениями сейчас работают совместно с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов и Министерством экономики.

Цель таких изменений — не допустить ситуации, при которой длительное нахождение имущества под контролем другого лица или оккупационной администрации в будущем будет использоваться для оформления на него права собственности.

Новини.LIVE ранее сообщали, что правозащитница Александра Матвийчук раскритиковала процедуру принятия нового Гражданского кодекса Украины. Она заявила, что документ такого масштаба рассматривался без достаточной публичной дискуссии и привлечения экспертов. По её словам, проект содержит положения, которые могут повлиять на свободу слова, доступ к информации и другие права.

Также Киевский городской совет обратился к Верховной Раде с призывом доработать проект нового Гражданского кодекса перед вторым чтением. Депутаты указали на возможные противоречия в вопросах прав женщин и детей, семейных и земельных отношений, репродуктивных прав и коммунальной собственности. За соответствующее обращение проголосовали 66 депутатов, а также предложили провести дополнительные открытые консультации с экспертами и общественностью.