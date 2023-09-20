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В Нью-Йорке Зеленский встретился с Пенни Прицкер: что обсудили

20 сентября 2023 21:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Нью-Йорке Зеленский встретился с Пенни Прицкер: что обсудили
Владимир Зеленский и Пенни Прицкер в Нью-Йорке Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Пенни Прицкер в Нью-Йорке. Она является специальным представителем Президента США по восстановлению Украины.

Об этом идет речь на сайте ОП.

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Прежде всего, Зеленский приветствовал Прицкер с назначением на должность.

"Очень важным вопросом для нас является восстановление — как послевоенное, так и уже сейчас, пока идет война. В частности, вы можете прибыть в Украину и увидеть, как сейчас работают школы, бомбоубежища, госпитали и энергетическая инфраструктура, которая является ключевой в преддверии зимы", — сказал глава государства.

Зеленский в Нью-Йорке
Встреча Зеленского и Прицкера. Фото: ОП

После этого обе стороны обсудили то, какие области Украины приоритетны для восстановления. Речь также шла о поддержке перспективных отраслей украинской экономики.

В этом контексте Владимир Зеленский отметил важное участие американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, которые разрушила РФ. Речь идет о школах, детских садах, жилых домах, а также энергетических объектах.

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Во время выступления он отметил необходимость реформирования организации.

Добавим, в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это произошло на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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