У НАЗК розповіли, як тепер буде працювати відновлене е-декларування

Заступник голови НАЗК Артем Ситник. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.

Про це Артем Ситник говорив на брифінгу Media Center Ukraine "Декларування відновлено. Що далі?".

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Відновлення е-декларування

Сьогодні, 12 жовтня закон щодо відновлення декларування набрав чинності. Ситник розповів, що зараз є три кампанії: за 2021 рік, 2022 та 2023 рік. За його словами, є ключові дати, до яких потрібно подати декларації за той чи інший період.

Він каже, що кампанія декларування за 2021 та 2022 рік завершується 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — 31 березня 2024 року.

У відновленому е-декларуванні змінили терміни подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку.

"Щодо подачі повідомлень про відкриття валютного рахунку, тут терміни змінилися і повідомлення про це подається через 20 днів після відкриття такого рахунку. Крім того, повідомлення про відкриття рахунків за період з 24 лютого по день набрання чинності законом також не подаються", — додав він.

Що передувало

У вересні депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про умови відновлення декларування та доступу до них. За його словами, відновлення є важливим кроком як однієї з умов вступу до Європейського Союзу.

Народний депутат України Микола Тищенко на тлі скандалу з декларуванням заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими. За його словами, публічними даними нібито можуть скористуватися росіяни не на користь України.

Законопроєкт №9534 про декларації був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком. Його направили на підпис Президенту України. Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.

У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Нещодавно, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.