У Верховній Раді провалили голосування щодо відкриття публічних е-декларацій
Депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, за таке рішення проголосувало лише 199 депутатів.
Як голосували фракції
Кількість депутатів різних фракцій, які віддали свої голоси за правку:
- "Слуга народу" — 117,
- "Європейська Солідарність" — 22,
- "Батьківщина" — 5,
- "Платформа за життя та мир" — 15,
- "За майбутнє" — 8,
- "Голос" — 17,
- "Довіра" — 7,
- "Відновлення України" — 1,
- Позафракційні — 7.
Чому депутати не приймають таке рішення
Раніше перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин повідомив, що Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. При цьому було враховано безпекові аспекти.