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У Верховній Раді провалили голосування щодо відкриття публічних е-декларацій

5 вересня 2023 17:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Верховній Раді провалили голосування щодо відкриття публічних е-декларацій
Верховна Рада України. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його словами, за таке рішення проголосувало лише 199 депутатів. 

Як голосували фракції

Кількість депутатів різних фракцій, які віддали свої голоси за правку:

  • "Слуга народу" — 117,
  • "Європейська Солідарність" — 22,
  • "Батьківщина" — 5,
  • "Платформа за життя та мир" — 15,
  • "За майбутнє" — 8,
  • "Голос" — 17,
  • "Довіра" — 7,
  • "Відновлення України" — 1,
  • Позафракційні — 7.
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Чому депутати не приймають таке рішення

Раніше перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин повідомив, що Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться  показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. При цьому було враховано безпекові аспекти.

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