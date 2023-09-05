У Верховній Раді провалили голосування щодо відкриття публічних е-декларацій

Верховна Рада України. Фото: google.com

Депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його словами, за таке рішення проголосувало лише 199 депутатів.

Як голосували фракції

Кількість депутатів різних фракцій, які віддали свої голоси за правку:

"Слуга народу" — 117,

"Європейська Солідарність" — 22,

"Батьківщина" — 5,

"Платформа за життя та мир" — 15,

"За майбутнє" — 8,

"Голос" — 17,

"Довіра" — 7,

"Відновлення України" — 1,

Позафракційні — 7.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Чому депутати не приймають таке рішення

Раніше перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин повідомив, що Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. При цьому було враховано безпекові аспекти.