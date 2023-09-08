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Тищенко ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментував ситуацію з е-деклараціями

8 вересня 2023 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тищенко ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментував ситуацію з е-деклараціями
Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат України Микола Тищенко заявив, що політики зобов'язані декларувати своє майно, але електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими. Особливо в умовах воєнного стану, коли публічними даними можуть скористуватися росіяни не на користь України.

Про це журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розповів Микола Тищенко. 

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"Моя позиція — має декларуватися вся влада, а не тільки парламент. Це не якийсь там відбувайло за всі проблеми, ми разом працюємо і разом маємо нести відповідальність", — заявив Тищенко. 

За словами Тищенка, в умовах воєнного стану відповідні електронні декларації мають бути закритими від російських спецслужб. Адже, росіяни можуть використати публічні дані не на користь України. Тож, парламентарі настоюють на тому, щоб відкривати свої декларації можна було за бажанням, а не всім обов‘язково.

"Декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є маленька кома — декларування буде закритим. Але закрите від кого? Від розвідувальних спецслужб Російської Федерації. Тому що, якщо це буде у відкритому доступі, будь-хто може це використати на користь проти держави України", — наголосив депутат. 

Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, парламент голосував за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте був ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться  показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. 

Додамо, що петиція, у якій Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних підписів. Це відбулося за рекордні три години.

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