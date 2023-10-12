В НАПК рассказали, как теперь будет работать восстановленное е-декларирование

Заместитель главы НАПК Артем Сытник. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал о возобновлении е-декларирования. Он назвал изменения и сроки подачи деклараций.

Об этом Артем Сытник говорил на брифинге Media Center Ukraine "Декларирование возобновлено. Что дальше?".

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Восстановление е-декларирования

Сегодня, 12 октября, закон о возобновлении декларирования вступил в силу. Сытник рассказал, что сейчас есть три кампании: за 2021 год, 2022 и 2023 год. По его словам, есть ключевые даты, к которым нужно подать декларации за тот или иной период.

Он говорит, что кампания декларирования за 2021 и 2022 год завершается 31 января 2024 года, а за 2023 год — 31 марта 2024 года.

В восстановленном е-декларировании изменили сроки подачи сообщений об открытии валютного счета.

"Относительно подачи сообщений об открытии валютного счета, здесь сроки изменились и сообщение об этом подается через 20 дней после открытия такого счета. Кроме того, сообщения об открытии счетов за период с 24 февраля по день вступления в силу закона также не подаются", — добавил он.

Что предшествовало

В сентябре депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об условиях возобновления декларирования и доступа к ним. По его словам, восстановление является важным шагом как одно из условий вступления в Европейский Союз.

Народный депутат Украины Николай Тищенко на фоне скандала с декларированием заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты. По его словам, публичными данными якобы могут воспользоваться россияне не в пользу Украины.

Законопроект №9534 о декларациях был подписан главой парламента Русланом Стефанчуком. Его направили на подпись Президенту Украины. Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Недавно, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.