У МЗС відреагували на слова Ердогана про "пом'якшення підходу" до "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який заявив, що Києву треба "пом'якшити свій підхід" задля відновлення "зернової угоди". Він заявив, що Україна буде стояти на захисті всіх принципових позицій.

Про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Реакція на слова Ердогана

Кулеба розповів, що перед зустріччю Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним, українські дипломати контактували з турецькою стороною та чітко все роз'яснили.

"Наша позиція справедлива — ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", — наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, а також дізнатися про всі деталі. Після цього країна буде приймати рішення.

"Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії", — додав Кулеба.

Нагадаємо, офіційному Києву необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої РФ вийшла в липні. Такої думки дотримується Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.