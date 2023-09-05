Путін на зустрічі з Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Відновлення "зернової угоди"

У Сочі Путін повторив заяви про те, що Захід проігнорував свої зобов'язання дозволити Росії експортувати зерно і добрива.

Він повідомив, що РФ безкоштовно поставить від 25 000 до 50 000 тонн зерна до невизначених африканських країн вже найближчими днями.

"Путін і Ердоган заявили, що Туреччина готова допомогти переробити і перевезти один мільйон тонн зерна, призначеного для цих країн", — йдеться у звіті.

Сторони також оголосили про зацікавленість Катару в наданні фінансової підтримки, щоб ці країни могли безкоштовно отримати зерно.

Нагадаємо, вже найближчим часом може поновити своє функціонування "зернова угода", яка була заблокована з боку РФ ще у липні. Проте українська сторона зазначає, що поновлення дії продовольчих коридорів з портів Великої Одеси може бути й без участі країни-агресорки.

Також ми писали, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав голові МЗС РФ Сергію Лаврову лист із пропозицією оновити Чорноморську зернову угоду. На думку генсека ООН, пропозиція може бути фундаментом для стабільного відновлення "зернової угоди".