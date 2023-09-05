В МИД отреагировали на слова Эрдогана о "смягчении подхода" к "зерновому соглашению"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Киеву нужно "смягчить свой подход" для возобновления "зернового соглашения". Он заявил, что Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона.

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Кулеба рассказал, что перед встречей Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной и четко все разъяснили.

"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а затем приглашает всех их решать", — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, а также узнать все детали. После этого страна будет принимать решение.

"Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в частности относительно санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России", — добавил Кулеба.

Напомним, официальному Киеву необходимо "смягчить свой подход" для возобновления "зернового соглашения", из которого РФ вышла в июле. Такого мнения придерживается Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.