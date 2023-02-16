Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Міноборони прокоментували ситуацію щодо створення Антикорупційної ради arrow

У Міноборони прокоментували ситуацію щодо створення Антикорупційної ради

16 лютого 2023 13:27
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Міноборони прокоментували ситуацію щодо створення Антикорупційної ради
Міністр оборони України Олексій Резніков
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У міністерстві оборони наголосили, що жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради Міноборони немає. Наразі цей орган ще не сформовано.

Про це йдеться у заяві відомства.

Читайте також:

Деталі

У соціальних мережах зараз активно поширюється інформація про нібито призначення тих чи інших осіб до складу Антикорупційної ради при Міноборони, однак у відомстві закликають не довіряти цьому, адже самої Антикорради ще не існує.

"Варто наголосити, що така інформація не відповідає дійсності. Власне, самої Антикорупційної ради ще не сформовано. Наразі функціонує ініціативна робоча група, до якої можна було вільно долучитись", — йдеться у повідомленні.

Так, у координації з Міноборони ця група опрацьовує проєкт положення про ініційований Міністром консультативно-дорадчий антикорупційний орган Міністерства оборони України. Відомо, що до складу робочої групи увійшли представники 18 громадських організацій та ініціатив.

"Вони займаються напрацюванням проєкту положення про майбутню діяльність антикорупційного дорадчого органу незалежно від його майбутнього складу", — розповіли у відомстві.

У Міноборони зазначили, що незабаром редакція проєкту положення пройде юридичну експертизу, що відкриє шлях до підготовки проєкту наказу Міністерства про його затвердження та введення в дію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишається на посаді. За його словами, про це його попросив особисто Президент Зеленський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:53 ​​​​​​​З Києва нелегально возили людей в окуповані Крим і Донецьк: СБУ ліквідувала злочинну схему

Ексклюзив

14:50 Росіяни намисне спускають воду із Каховського водосховища: які регіони під загрозою

14:49 Збірна України з біатлону виборола бронзу у змішаній естафеті на ЮЧЕ-2023

14:47 Понад 60% європейців вірять у перемогу України, — опитування

14:40 Теплу бути: Одеса отримала генератори для котелень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:38 Новому фільму про Гаррі Поттера бути: кіностудія Warner Bros розпочала роботу над ним

14:33 Готовий надати Білорусь для наступу рф: Лукашенко про війну в Україні

14:29 На майже сім млрд євро: Норвегія погодила програму підтримки України

Новина з фото

14:25 Журнал Time присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі

14:17 Приватизація у січні-лютому поповнила бюджет на 645 млн грн: перелік найдорожчих об’єктів

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Новина з відео

08:14 ​​​​​​​ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Новина з відео

07:41 Іменини Анни 16 лютого: привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:25 "Бенфіка" перемогла "Брюгге": Яремчук не зіграв з колишньою командою

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Актуальне по темі

None 16 Лютий 14:54

​​​​​​​З Києва нелегально возили людей в окуповані Крим і Донецьк: СБУ ліквідувала злочинну схему

None 16 Лютий 14:48

Збірна України з біатлону виборола бронзу у змішаній естафеті на ЮЧЕ-2023

None 16 Лютий 14:53

Понад 60% європейців вірять у перемогу України, — опитування

None 16 Лютий 14:05

Теплу бути: Одеса отримала генератори для котелень

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB