У Міноборони прокоментували ситуацію щодо створення Антикорупційної ради

Міністр оборони України Олексій Резніков

У міністерстві оборони наголосили, що жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради Міноборони немає. Наразі цей орган ще не сформовано.

Про це йдеться у заяві відомства.

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У соціальних мережах зараз активно поширюється інформація про нібито призначення тих чи інших осіб до складу Антикорупційної ради при Міноборони, однак у відомстві закликають не довіряти цьому, адже самої Антикорради ще не існує.

"Варто наголосити, що така інформація не відповідає дійсності. Власне, самої Антикорупційної ради ще не сформовано. Наразі функціонує ініціативна робоча група, до якої можна було вільно долучитись", — йдеться у повідомленні.

Так, у координації з Міноборони ця група опрацьовує проєкт положення про ініційований Міністром консультативно-дорадчий антикорупційний орган Міністерства оборони України. Відомо, що до складу робочої групи увійшли представники 18 громадських організацій та ініціатив.

"Вони займаються напрацюванням проєкту положення про майбутню діяльність антикорупційного дорадчого органу незалежно від його майбутнього складу", — розповіли у відомстві.

У Міноборони зазначили, що незабаром редакція проєкту положення пройде юридичну експертизу, що відкриє шлях до підготовки проєкту наказу Міністерства про його затвердження та введення в дію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишається на посаді. За його словами, про це його попросив особисто Президент Зеленський.