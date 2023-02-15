Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді. Чиновник зазначив, що про це його попросив президент Володимир Зеленський.

Про це Олексій Резніков сказав у коментарі The Guardian.

"Рішення мого президента"

Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

"Так, це було рішення мого президента", — сказав він.

Загроза відставки міністра оборони

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого заявив, що міністр оборони Олексій Резніков буде звільнений, а його місце займе нинішній очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Однак уже наступного дня Арахамія заявив, що кадрових змін у Міноборони найближчим часом не буде. Представники влади пояснювали відмову від звільнення міністра оборони необхідністю підготовки до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого.

Варто зазначити, що минулого місяця після низки корупційних скандалів один із його заступників подав у відставку після звинувачення, яке міністерство спростувало. Ще двоє були звільнені вчора, 14 лютого.

Резніков призначив трьох нових заступників, у тому числі генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який недовго обіймав посаду губернатора Київської області в перші дні російського вторгнення.

Фото: УНІАН

