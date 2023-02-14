Резніков назвав імена трьох майбутніх заступників міністра оборони

Резніков розповів про зміни у керівництві Міноборони: кого призначать заступниками міністра
Міністр оборони України передав Президенту кандидатури на посади першого заступника та двох заступників міністра. У списку, зокрема, є відомий волонтер із бекграундом у сфері ІТ.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй Facebook-сторінці.
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Новий перший заступник міністра
За словами Резнікова, у Міністерстві оборони відбудуться серйозні кадрові зміни. Зокрема, будуть призначені три заступники.
На першого заступника міністра оборони Олексій Резніков подав кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", — зазначив очільник МО.
Заступники міністра
Також буде призначений новий заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
На цю посаду Резніков запропонував "відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста" Віталія Дейнегу.
На посаду заступника міністра оборони з питань євроінтеграції запрошений колишній нардеп та посол України в Канаді Андрій Шевченко.
Куди дінуться попередники
Генерал-полковник Іван Руснак та Олег Гайдук, які посідали посади першого заступника та заступника з цифровізації відповідно, за словами міністра, залишаються в Міноборони і працюватимуть радниками Олексія Резнікова.
Міністр зазначив, що це не останні кроки у процесі перезавантаження Міноборони.
"Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", — запевнив Резніков.
Нагадаємо, що Віталій Дейнега, який є засновником фонду "Повернись живим", уже натякав на своє призначення у Міністерство оборони.
Фото: Facebook Резнікова