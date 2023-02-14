Резніков назвав імена трьох майбутніх заступників міністра оборони

Олексій Резніков оголосив про перезавантаження Міністерства оборони

Міністр оборони України передав Президенту кандидатури на посади першого заступника та двох заступників міністра. У списку, зокрема, є відомий волонтер із бекграундом у сфері ІТ.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй Facebook-сторінці.

Новий перший заступник міністра

За словами Резнікова, у Міністерстві оборони відбудуться серйозні кадрові зміни. Зокрема, будуть призначені три заступники.

На першого заступника міністра оборони Олексій Резніков подав кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", — зазначив очільник МО.

Заступники міністра

Також буде призначений новий заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

На цю посаду Резніков запропонував "відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста" Віталія Дейнегу.

На посаду заступника міністра оборони з питань євроінтеграції запрошений колишній нардеп та посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Куди дінуться попередники

Генерал-полковник Іван Руснак та Олег Гайдук, які посідали посади першого заступника та заступника з цифровізації відповідно, за словами міністра, залишаються в Міноборони і працюватимуть радниками Олексія Резнікова.

Міністр зазначив, що це не останні кроки у процесі перезавантаження Міноборони.

"Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", — запевнив Резніков.

Нагадаємо, що Віталій Дейнега, який є засновником фонду "Повернись живим", уже натякав на своє призначення у Міністерство оборони.

Фото: Facebook Резнікова