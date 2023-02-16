В Минобороны прокомментировали ситуацию по созданию Антикоррупционного совета

Министр обороны Украины Алексей Резников

В министерстве обороны подчеркнули, что никаких персональных назначений в состав Общественного антикоррупционного совета Минобороны нет. Пока этот орган еще не сформирован.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Подробности

В социальных сетях сейчас активно распространяется информация о якобы назначении тех или иных лиц в состав Антикоррупционного совета при Минобороны, однако в ведомстве призывают не доверять этому, ведь самого Антикорсовета еще не существует.

"Следует подчеркнуть, что такая информация не соответствует действительности. Собственно, сам Антикоррупционный совет еще не сформирован. В настоящее время функционирует инициативная рабочая группа, к которой можно было свободно присоединиться", — говорится в сообщении.

Так, в координации с Минобороны эта группа прорабатывает проект положения об инициированном Министром консультативно-совещательном антикоррупционном органе Министерства обороны Украины. Известно, что в рабочую группу вошли представители 18 общественных организаций и инициатив.

"Они занимаются выработкой проекта положения о будущей деятельности антикоррупционного совещательного органа независимо от его будущего состава", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в скором времени редакция проекта положения пройдет юридическую экспертизу, которая откроет путь к подготовке проекта приказа Министерства о его утверждении и введении в действие.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что остается на должности. По его словам, об этом его попросил лично Президент Зеленский.