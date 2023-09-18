Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Міноборони готуються до серйозних змін, — ЗМІ arrow

У Міноборони готуються до серйозних змін, — ЗМІ

18 вересня 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міноборони готуються до серйозних змін, — ЗМІ
Новий міністр оборони Рустем Умєров. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. При цьому відомо, що посадовці добровільно підписали заяву, а в самому відомстві будуть великі зміни.

Про це повідомило джерело "Української правди".

Читайте також:

Великі зміни до Міноборони

За українським законодавством, при звільненні міністра, його перший заступник та інші заступники також звільняються від своїх обов'язків рішенням Кабінету міністрів.

Також повідомляється, що, за інформацією від високопоставлених джерел в уряді, всі заступники міністра подали заяви на добровільний відхід після прохання Рустема Умєрова і більше не планують повертатися на свої посади. Наразі ведуться консультації щодо вибору нових заступників міністра оборони.

Варто зазначити, що близьке до Міноборони джерело підкреслило, що відбувається повна ротація кадрів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кілька заступників міністра оборони. Серед них і Анна Маляр.

Також ми повідомляли, що новий голова Міноборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз