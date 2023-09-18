У Міноборони готуються до серйозних змін, — ЗМІ

Новий міністр оборони Рустем Умєров. Фото: соцмережі

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. При цьому відомо, що посадовці добровільно підписали заяву, а в самому відомстві будуть великі зміни.

Про це повідомило джерело "Української правди".

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За українським законодавством, при звільненні міністра, його перший заступник та інші заступники також звільняються від своїх обов'язків рішенням Кабінету міністрів.

Також повідомляється, що, за інформацією від високопоставлених джерел в уряді, всі заступники міністра подали заяви на добровільний відхід після прохання Рустема Умєрова і більше не планують повертатися на свої посади. Наразі ведуться консультації щодо вибору нових заступників міністра оборони.

Варто зазначити, що близьке до Міноборони джерело підкреслило, що відбувається повна ротація кадрів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кілька заступників міністра оборони. Серед них і Анна Маляр.

Також ми повідомляли, що новий голова Міноборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".