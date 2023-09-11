Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Новый министр обороны впервые провел телефонный разговор с главой Пентагона arrow

Новый министр обороны впервые провел телефонный разговор с главой Пентагона

11 сентября 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новый министр обороны впервые провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".

Об этом информирует Министерство обороны США.

Читайте также:

Поддержка США

"Министр обороны США Ллойд Остин III сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы поздравить его с назначением и подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны США", — говорится в сообщении.

О чем еще говорили главы министерств

Также в Пентагоне предоставили обновленные данные по усилиям США в военной помощи в сфере безопасности.

Во время разговора министры высказали свои мнения по поводу приоритетных позиций в военной поддержке и будущих долгосрочных перспектив.

Кроме того, Ллойд и Умеров обсудили повестку заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проведут на следующей неделе на авиабазе Рамштайн.

Как известно, 7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Он также назвал задачи, стоящие перед ним сейчас.

Отметим, что выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй—– стремление Украины освободить Крым.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден близится к принятию решения о передаче ракет большой дальности ATACMS для Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз