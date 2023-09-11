Новый министр обороны впервые провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".

Об этом информирует Министерство обороны США.

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Поддержка США

"Министр обороны США Ллойд Остин III сегодня провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы поздравить его с назначением и подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны США", — говорится в сообщении.

О чем еще говорили главы министерств

Также в Пентагоне предоставили обновленные данные по усилиям США в военной помощи в сфере безопасности.

Во время разговора министры высказали свои мнения по поводу приоритетных позиций в военной поддержке и будущих долгосрочных перспектив.

Кроме того, Ллойд и Умеров обсудили повестку заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проведут на следующей неделе на авиабазе Рамштайн.

Как известно, 7 сентября Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Он также назвал задачи, стоящие перед ним сейчас.

Отметим, что выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй—– стремление Украины освободить Крым.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден близится к принятию решения о передаче ракет большой дальности ATACMS для Украины.