Кабмин уволил несколько заместителей министра обороны, среди них Маляр, — нардеп

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google.com

Кабинет министров Украины, в понедельник, 18 сентября, уволил несколько заместителей министра обороны. Среди них значится и Анна Маляр.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По словам Немчинова, на заседании правительства было принято решение об увольнении чиновников из Минобороны Украины. Среди уволенных значатся:

Владимир Валерианович Гаврилов был освобожден от обязанностей заместителя Министра обороны Украины.

Ростислав Теодозиевич Замлинский также покинул пост заместителя в этом министерстве.

Анна Васильевна Маляр больше не исполняет обязанности заместителя Министра обороны.

Денис Александрович Шарапов также был освобожден от должности заместителя в указанном министерстве.

Андрей Витальевич Шевченко покинул пост заместителя Министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Виталий Олегович Дейнега больше не занимает должность заместителя Министра обороны в области цифрового развития и трансформаций.

Константин Александрович Ващенко был освобожден от обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Сообщение Олега Немчинова. Фото: скриншот

Напомним, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".