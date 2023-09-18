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Кабмин уволил несколько заместителей министра обороны, среди них Маляр, — нардеп

18 сентября 2023 12:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин уволил несколько заместителей министра обороны, среди них Маляр, — нардеп
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины, в понедельник, 18 сентября, уволил несколько заместителей министра обороны. Среди них значится и Анна Маляр.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По словам Немчинова, на заседании правительства было принято решение об увольнении чиновников из Минобороны Украины. Среди уволенных значатся:

  • Владимир Валерианович Гаврилов был освобожден от обязанностей заместителя Министра обороны Украины. 
  • Ростислав Теодозиевич Замлинский также покинул пост заместителя в этом министерстве. 
  • Анна Васильевна Маляр больше не исполняет обязанности заместителя Министра обороны. 
  • Денис Александрович Шарапов также был освобожден от должности заместителя в указанном министерстве. 
  • Андрей Витальевич Шевченко покинул пост заместителя Министра обороны по вопросам европейской интеграции.
  • Виталий Олегович Дейнега больше не занимает должность заместителя Министра обороны в области цифрового развития и трансформаций.
  • Константин Александрович Ващенко был освобожден от обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины.
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Сообщение Олега Немчинова. Фото: скриншот

Напомним, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".

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