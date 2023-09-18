В Минобороны готовятся к серьезным переменам, — СМИ

Новый министр обороны Рустем Умеров. Фото: соцсети

В понедельник, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. При этом известно, что чиновники добровольно подписали заявление, а в самом ведомстве грядут большие перемены.

Об этом сообщил источник "Украинской правды".

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Большие перемены в Минобороны

По украинскому законодательству, при увольнении министра его первый заместитель и другие заместители также освобождаются от своих обязанностей решением Кабинета министров.

Также сообщается, что по информации от высокопоставленных источников в правительстве, все заместители министра подали заявления на добровольный уход в отставку после просьбы Рустема Умерова и больше не планируют возвращаться на свои должности. В настоящее время ведутся консультации по поводу выбора новых заместителей министра обороны.

Стоит отметить, что близкий к Минобороны источник подчеркнул, что происходит полная ротация кадров.

Напомним, что Кабинет министров Украины, в понедельник, 18 сентября, уволил несколько заместителей министра обороны. Среди них значится и Анна Маляр.

Также мы сообщали, что новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".