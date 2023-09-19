Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "У меня нет причин не доверять россиянам", — Эрдоган прокомментировал встречу с Путиным arrow

"У меня нет причин не доверять россиянам", — Эрдоган прокомментировал встречу с Путиным

19 сентября 2023 14:16
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"У меня нет причин не доверять россиянам", — Эрдоган прокомментировал встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: МИД Турции
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что России можно доверять. К тому же, по его мнению, Путин хочет как можно быстрее закончить войну.

Об этом политик заявил в интервью PBS.

Читайте также:

Что Эрдоган думает о России

Турецкий лидер заявил, что Путин хочет окончания войны не менее остального мира.

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно быстрее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", — сказал президент Турции.

К тому же, Эрдоган подчеркнул, что только лидеры обеих сторон смогут сказать, когда закончится война.

В то же время Президент Турции считает, что и РФ, и Западу можно доверять в равной степени.

"У меня нет причин им (РФ. — Ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", — заявил он.

По его словам, выход из зерновой сделки совсем не означает, что Россия не надежна.

"Половина поставок природного газа (в Турцию. — Ред.) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", — убеждает Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что для его государства выгодно поддерживать дружеские отношения со всеми странами.

"Так же как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", — пояснил он.

Напомним, стало известно, что Эрдоган встретится с Маском.

Также президент Турции намекнул, что может блокировать вступление Швеции в НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз