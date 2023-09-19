"У меня нет причин не доверять россиянам", — Эрдоган прокомментировал встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: МИД Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что России можно доверять. К тому же, по его мнению, Путин хочет как можно быстрее закончить войну.

Об этом политик заявил в интервью PBS.

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Турецкий лидер заявил, что Путин хочет окончания войны не менее остального мира.

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно быстрее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", — сказал президент Турции.

К тому же, Эрдоган подчеркнул, что только лидеры обеих сторон смогут сказать, когда закончится война.

В то же время Президент Турции считает, что и РФ, и Западу можно доверять в равной степени.

"У меня нет причин им (РФ. — Ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", — заявил он.

По его словам, выход из зерновой сделки совсем не означает, что Россия не надежна.

"Половина поставок природного газа (в Турцию. — Ред.) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", — убеждает Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что для его государства выгодно поддерживать дружеские отношения со всеми странами.

"Так же как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", — пояснил он.

Напомним, стало известно, что Эрдоган встретится с Маском.

Также президент Турции намекнул, что может блокировать вступление Швеции в НАТО.