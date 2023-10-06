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У листопаді Байден хоче зустрітися з лідером Китаю, — WP

6 жовтня 2023 17:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У листопаді Байден хоче зустрітися з лідером Китаю, — WP
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Білий дім планує зустріч президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Ймовірно, вона відбудеться вже у листопаді в Сан-Франциско.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Зустріч Байдена та Цзіньпіна

Сторони хочуть зустрітися, щоб стабілізувати відносини між країнами. За словами одного з представників Білого дому, наразі є "тверда" можливість, що зустріч Байдена та Цзіньпіна відбудеться. Інший сказав, що американський лідер чекає на переговори, однак поки що нічого не підтверджено. 

Представники Білого дому наголошують, що плани зміцняться після того, як глава МЗС Китаю Ван Ї приїде до Вашингтона в найближчі тижні.

Якщо лідери проведуть переговори, то вони стануть першими після зустрічі на полях саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не планує стримувати або ізолювати Китай, попри його слова про економічні проблеми КНР щодо зменшення її можливості розпочати війну у Тайвані.

Також ми писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена намагаються запевнити своїх партнерів в тому, що допомога США Україні у військовому питанні буде продовжуватися. Лідер США запланував провести телеконференцію з очільниками країн G7 та іншими європейськими союзниками для обговорення цього питання.

Додамо, президент США Джо Байден заявив, що стурбований через майбутнє ухвалення допомоги Україні. Відповідну заяву американський президент зробив коментуючи відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

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