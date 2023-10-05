Байден стурбований майбутніми рішеннями щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден. Фото: google.com

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований через майбутнє ухвалення допомоги Україні. Відповідну заяву американський президент зробив коментуючи відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє CNN.

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Коментар Байдена

Байден наголосив, що його "справді непокоять" міжусобиці в Республіканській партії Конгресу через звинувачення Маккарті в "таємній змові" щодо допомоги Україні. Адже саме через це частина партії досягла його звільнення.

"Але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", — зазначив президент США.

За його словами, американці зацікавлені в подальшій допомозі Україні, про що незабаром Байден вийде з промовою.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", — зазначив американський лідер без подальших пояснень своїх слів.

Нагадаємо, Байден заявив, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

Також ми писали, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану зброї та боєприпасів, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.