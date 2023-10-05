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Байден стурбований майбутніми рішеннями щодо допомоги Україні

5 жовтня 2023 00:00
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Інна Буряк
редактор
Байден стурбований майбутніми рішеннями щодо допомоги Україні
Президент США Джо Байден. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований через майбутнє ухвалення допомоги Україні. Відповідну заяву американський президент зробив коментуючи відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє CNN.

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Коментар Байдена

Байден наголосив, що його "справді непокоять" міжусобиці в Республіканській партії Конгресу через звинувачення Маккарті в "таємній змові" щодо допомоги Україні. Адже саме через це частина партії досягла його звільнення.

"Але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", — зазначив президент США.

За його словами, американці зацікавлені в подальшій допомозі Україні, про що незабаром Байден вийде з промовою.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", — зазначив американський лідер без подальших пояснень своїх слів.

Нагадаємо, Байден заявив, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

Також ми писали, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану зброї та боєприпасів, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.

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