Байден пообіцяв далі допомагати Україні та звернувся до Конгресу

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку Україні в майбутньому, проте закликав Конгрес припинити політичні ігри. Байден вказав на обмежений часовий проміжок, протягом якого американські фінансові ресурси можуть продовжувати надходити в Україну, і закликав Конгрес перейти від дискусій до дій.

Про це Байден повідомив у Twitter.

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Виступаючи з Білого дому, президент запевнив американських союзників та народи США та України у своєму намірі продовжувати підтримку. Байден також висловив своє розчарування через балансування на межі часткового закриття федерального уряду.

Остання ніч, Конгрес пройдений стріляючий біль, що буде керувати владою, що запобігає цілковитому шляху перед тим, як бігти.



Коли це є хороші новини, я стрімко urge республіців в Конгресі, щоб пройти рік-тридцевий бюджет нагороди і звільнити інші кризи.



Tune in. https://t.co/7esmPV8I1T - President Biden (@POTUS) October 1, 2023

Це сталося на тлі кризи в США, спричиненої ризиком призупинення роботи уряду через блокування республіканцями бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік. Вони вимагали скорочення витрат та висловлювали незгоду з додатковою фінансовою допомогою Україні.

Довіра Байдена до Палати представників

На пресконференції Байден отримав питання про свою довіру до спікера Палати представників Кевіна Маккарті після того, як останній відкликав усі свої заяви щодо резолюції, за винятком вимоги виключити згадку про допомогу Україні.

Байден зазначив, що нещодавно було досягнуто згоди з питання допомоги Україні, подробиці якої доведеться дізнатися найближчим часом. Він не став розкривати деталі цієї угоди, але наголосив на неприйнятності припинення підтримки України з боку США в поточній ситуації.

"Ми щойно уклали угоду про допомогу Україні, тому скоро дізнаємось", — відповів Байден.

Президент висловив сподівання, що спікер Маккарті продемонструє лояльність до українського народу і зробить усе можливе для забезпечення необхідної підтримки Україні в цей критичний період.

"Я очікую, що Кевін Маккарті збереже відданість народу України та забезпечить отримання підтримки, необхідної для допомоги Україні у цей критичний момент", — сказав Байден.

При цьому Байден подав натяк на те, що представники як Демократичної, так і Республіканської партій досягли якоїсь угоди щодо підтримки України після того, як у Конгресі США було вирішено виключити фінансову допомогу Києву з тимчасового бюджетного законопроєкту з метою запобігання шатдауну.

Варто зазначити, що Білий дім намагався досягти компромісу, запропонувавши виділити 6 мільярдів доларів для України до середини листопада, але цей крок не отримав необхідної підтримки у Конгресі.

Нагадаємо, що для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України або безпеки кордонів до нього не включено.