В ноябре Байден хочет встретиться с лидером Китая, — WP

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Белый дом планирует встречу президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Вероятно, она состоится уже в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Стороны хотят встретиться, чтобы стабилизировать отношения между странами. По словам одного из представителей Белого дома, сейчас есть "твердая" возможность, что встреча Байдена и Цзиньпина состоится. Другой сказал, что американский лидер ждет переговоров, однако пока ничего не подтверждено.

Представители Белого дома подчеркивают, что планы укрепятся после того, как глава МИД Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Если лидеры проведут переговоры, они станут первыми после встречи на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Напомним, президент США Джо Байден не планирует сдерживать или изолировать Китай, несмотря на его слова об экономических проблемах КНР по поводу уменьшения ее возможности начать войну в Тайване.

Также мы писали, что в администрации президента США Джо Байдена пытаются уверить своих партнеров в том, что помощь США Украине в военном вопросе будет продолжаться. Лидер США планировал провести телеконференцию с главами стран G7 и другими европейскими союзниками для обсуждения этого вопроса.

Добавим, президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен будущим принятием помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.