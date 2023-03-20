У кремлі розпочалися переговори путіна та Сі Цзіньпіна

путін та Сі Цзіньпін

Російський диктатор володимир путін та глава КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори. Наразі вони перебувають у кремлі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зустріч відбувається в представницькому кабінеті першого корпусу кремля.

"Російський лідер на початку зустрічі з головою КНР заявив, що радий можливості особисто привітати його з переобранням", — пишуть росЗМІ.

Президент рф володимир путін заявив, що він уважно ознайомився з планом Китаю щодо українського врегулювання. Він зазначив, що це можна обговорити, адже "росія завжди відкрита для переговорного процесу".

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви. Він буде першим політиком, який зустрінеться з путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Також ми писали, що раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що основною темою переговорів лідерів рф та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні. Також китайський лідер обговорить шляхи обходу санкцій.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для успішної реалізації "мирного плану" Китаю росія повинна капітулювати або вивести свої війська з території України. Він зазначив, що це найголовніший пункт.