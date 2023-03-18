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Про що у москві Сі Цзіньпін говоритиме з путіним: прогноз ISW

18 березня 2023 07:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Лідер Китаю планує приїхати до москви 20 березня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів рф та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні. Також китайський лідер обговорить шляхи обходу санкцій. 

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Теми переговорів лідерів Китаю і рф

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві може обговорити схеми ухилення росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення до України.

Також, як зазначають аналітики, голова КНР під час візиту до столиці рф з 20 по 22 березня, ймовірно, порушить тему зацікавленості Пекіна у посередництві у переговорному врегулюванні війни в Україні. 

У кремлі заявляють, що путін та Сі планують підписати певні двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства рф та Китаю.

"Повідомляється, що китайські компанії продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що китайське керівництво розглядає можливість постачання летального обладнання до Росії", — йдеться у публікації.

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до рф китайського обладнання.

Раніше в ISW озвучували оцінку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та китайський лідер підписали 1 березня пакет із 16 угод, які можуть сприяти обходу російських санкцій шляхом спрямування китайських товарів через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціювати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між росією та Україною", — йдеться у звіті.

24 лютого Китай оприлюднив "широкий план мирного врегулювання" війни в Україні, що складається з 12 пунктів. На думку експертів, Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією на більші зусилля за посередництвом у цій війні.

Також у звіті зазначається, що Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає в росію електронні компоненти, що потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Білорусь може допомогти рф уникнути західних санкцій.

17 березня Лукашенко заявив, що Білорусь і рф підписали угоду про створення спільного білорусько-російського центру з розробки та виробництва фотошаблонів (проміжний товар, який використовується у виробництві інтегральних схем), що дві держави розробили перелік критично важливих електронних компонентів, і що білоруська промисловість вже почала постачати деяку мікроелектроніку російським підприємствам.

В ISW оцінювали, що Білорусь може сприяти ухиленню рф від санкцій, і що Китай може таємно передавати товари та/або обладнання до росії через Білорусь.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір відвідати росію. За словами офіційного представника китайського Міністерства закордонних справ, лідер хоче закликати до миру та переговорів у рамках вирішення міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

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