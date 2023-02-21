Візит Байдена до Києва: коментар кремля

Джо Байден побував у Києві 20 лютого

Речник президента росії Дмитро Пєсков заявив, що візит до України, який вчора здійснив президент США Джо Байден, "не є екстраординарною подією". При цьому речник Кремля переконаний, що сьогоднішню промову російського диктатора володимира путіна "уважно вивчатимуть у всьому світі".

Про це Дмитро Пєсков сказав журналістам сьогодні під час брифінгу, повідомляють російські ЗМІ.

Позиція щодо візиту Байдена

Як сказав Пєсков, кремль не вважає візит американського президента до Києва екстраординарною подією для росії.

Речник кремля також повідомив, що путін не буде особисто стежити за виступом Байдена в Польщі, який відбудеться сьогодні, 21 лютого. Диктаторові лише нададуть основні тези з виступу.

Водночас, на думку Пєскова, сьогоднішнє послання Путіна варте більшої уваги, ніж візити Байдена. За словами речника кремля, промову диктатора "уважно вивчатимуть у всьому світі".

"Послання є абсолютно авторським продуктом путіна", — наголосив Пєсков.

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся 20 лютого, за кілька днів до першої річниці вторгнення росії.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому.

Після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.